© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finisce con una sconfitta il cammino dell'Italia Under 20 al Mondiale di categoria. Gli azzurrini, dopo la battuta d'arresto nella semifinale con l'Ucraina, hanno infatti perso anche la finale per il terzo e quarto posto contro l'Ecuador. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, ci ha pensato Mina a decidere il match di Gdynia con una rete al 104'. Per gli 'spartani' di Nicolato, che chiudono così quest'avventura internazionale al quarto posto, si segnala invece un rigore sbagliato da Olivieri al 95'.