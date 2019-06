Mondiali Under 20, le partite in programma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi si torna in campo per giocare alcune partite degli ottavi di finale dei Mondiali Under 20. Ecco di seguito tutto il programma nel particolare.

Le partite in programma:

17:30 Ucraina U20-Panama U20

17:30 Uruguay U20-Ecuador U20

20:30 Senegal U20-Nigeria U20