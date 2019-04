© foto di J.M.Colomo

Vincenzo Montella, allenatore attualmente senza squadra, è presente negli studi di Sky Sport per partecipare al Club. Il tecnico napoletano ha commentato il pareggio tra Napoli e Genoa: "Con due competizioni inconsciamente qualcosa lasci per strada. La testa fa la differenza, ma è normale che si pensi alla partita più importante, quella con l'Arsenal. Non dovrebbe essere così, ma è comprensibile che accada. Insigne? Da napoletano sente tutte le sfaccettature dell'ambiente. A me come giocatore piace molto, lo seguo da quando era a Pescara e l'avrei voluto con me quand'ero alla Roma, alla Fiorentina o al Milan".