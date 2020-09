Montpellier, Hilton insegue il record di Ballotta: il difensore in campo a 43 anni

Il capitano del Montpellier Hilton è diventato il primo giocatore di età superiore ai 43 anni a giocare in Ligue 1 64 anni dopo Roger Courtois. Il difensore, che ha compiuto 43 anni domenica, gioca in Europa dal 2002 e ha festeggiato il traguardo con una vittoria ieri sera con il Lione, rimediando anche un'espulsione. Nelle top 5 leghe europee, solo Marco Ballotta nel 2008 (44 anni) aveva fatto meglio.

43 - Hilton is the first player aged at least 43 years old to play…

In Ligue 1 since Roger Courtois (Troyes) in June 1956 (44 years old).

In the Top 5 European leagues since Marco Ballotta (Lazio) in 2008 (44 years old).

Veteran. #MHSCOL pic.twitter.com/ECkTFYinKP

