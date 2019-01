Moratti: "Gasperini? Giusto esonerarlo all'Inter. Ora merita la Champions"

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, parla a La Gazzetta dello Sport commentando l'ottimo cammino di Gasperini fin qui disputato con l'Atalanta. Lo stesso Gasperini che fu chiamato da Moratti alla guida dell'Inter nel 2011 (da giugno a settembre con un bilancio negativo di 4 sconfitte e 1 pareggio tra Serie A, Champions League e Supercoppa italiana): "Purtroppo, in quel momento, l’esonero fu inevitabile. Farei la stessa cosa pure oggi. In carriera ha sempre proposto un bel gioco, un grande merito che gli va attribuito anche ora. È sufficiente osservare la sua Atalanta. Infatti, ai tempi, per me non ci furono dubbi. Stava dimostrando cose importanti e tutte le proprie capacità, ma a un tecnico come lui sarebbe servito più tempo. In società come l’Inter spesso non è possibile. I risultati erano negativi, già a partire dalle amichevoli. Non ci furono alternative se non un cambiamento. Un'altra chance in un top club? È un allenatore preparato, bravissimo. E a Bergamo sta ottenendo dei risultati di alto livello. Fatico a rispondere, ma dico questo: per tutto quello che stanno dimostrando, sia lui che l’Atalanta meriterebbero la Champions League".