Moriero: "Conte? Altro che ex juventino, è un professionista esemplare"

© foto di Federico Gaetano

In un'intervista su SportWeek, l'ex giocatore dell'Inter Francesco Moriero, ora tecnico della Cavese, parla del neotecnico nerazzurro Antonio Conte, suo compagno di squadra ai tempi della Primavera del Lecce. "E' un professionista esemplare. Altro che ex juventino, sono sicuro che darà tutto in quest’esperienza. Come sempre del resto. L’Inter è stata capace di assicurarsi uno dei migliori tecnici del mondo. Quando giocavamo insieme, Antonio agiva alle mie spalle, in mezzo al campo, io ero sicuro sulla fascia grazie alla sua copertura. Che intesa. Era incredibile: già da allora curava la tattica".

Non mancano però anche gli aneddoti sulla lunga conoscenza tra i due, che Moriero ricorda con simpatia. "Alle medie facevamo insieme la corsa campestre sia sui 5000 che sui 10000 metri. Seminavamo tutti e poi all’arrivo ci presentavamo insieme. Non aveva senso vincere allo sprint". E ancora: "Un giorno mi feci prestare una Porsche e passai a prenderlo a casa per fare un giro in centro con quella che lui pensava fosse la mia nuova auto. Alla fine gli confessai che non era mia e soprattutto che non avevo la patente. Mi gelò con uno sguardo truce dei suoi e mi urlò: ‘Ma si pacciu?'”.