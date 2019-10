Morte Squinzi, Di Francesco: "Ci lascia un uomo straordinario"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Sampdoria, Eusebio Di Francesco, ha parlato di Giorgio Squinzi, suo ex presidente ai tempi del Sassuolo. "Ci lascia un uomo straordinario che le strade del calcio mi hanno fatto incontrare e che, come un papà, mi ha accolto nella sua magnifica famiglia neroverde. Le ho voluto un gran bene, dott. Squinzi, e le sarò per sempre riconoscente. Ad Adriana e ai figli le mie condoglianze".