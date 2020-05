Mourinho ricorda il Triplete con l'Inter: "Abbiamo fatto la storia, umanamente straordinari"

Jose Mourinho, allenatore del Tottenham, ricorda il Triplete vinto con l'Inter, a distanza di dieci anni, ai microfoni de La Domenica Sportiva su Rai 2: "Il Triplete lo ricordo praticamente ogni giorno, perché più dell'aspetto sportivo, della tripletta e della storia, praticamente ogni giorno parlo con la mia gente, i miei calciatori. Abbiamo una chat di gruppo, c'è chi vive in Brasile, in Argentina, negli USA, in Italia, io a Londra... Siamo in tutto il mondo ma sempre in contatto. Quella finale di Madrid è stato il punto più alto di un gruppo di professionisti che lavorava e giocava con l'obiettivo di fare la storia. Dal punto di vista umano abbiamo fatto tutti qualcosa di straordinario, e dieci anni dopo ne parliamo come se fosse ieri".