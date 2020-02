© foto di Federico De Luca

Bortolo Mutti, storico allenatore di Serie A, ha parlato a Radio Sportiva delle polemiche arbitrali degli ultimi giorni: "Il nostro calcio non riuscirà mai a fare a meno delle polemiche: si trovare sempre il modo per alzare la voce e gridarsi contro. Non è stata una buona settimana per gli arbitri e non si può fare a meno del VAR. Purtroppo c'è da dire che la sudditanza psicologica dei direttori di gara c'è sempre".