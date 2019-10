Mutti: "Vorrei lavorare. Ricambio generazionale non so quanto sia utile"

© foto di Federico De Luca

Bortolo Mutti ha parlato a Tuttoc.com della propria situazione di allenatore senza panchina: “Mi piacerebbe tornare a fare il mio lavoro, rode essere messo in disparte. E vorrei rimettermi in gioco. Al momento però c’è un cambio generazionale che non so quanto sia utile. È bello vedere lavorare i giovani, ma a volte manca un percorso di crescita. - continua Mutti parlando del Bari – L’arrivo di Vivarini ha portato esperienza, è un allenatore abituato ad altre categoria e il cambio era un passaggio obbligato viste le aspettative. Hanno costruito una squadra per vincere il campionato, basta leggere i nomi. E poi l’ambiente e la società sono ambiziosi”.