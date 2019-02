Napoli, a Firenze rientra Maksimovic. Insigne-Milik in attacco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli che giocherà a Firenze sarà molto simile al miglior Napoli visto in stagione, vale a dire a quello che ha ben figurato in Champions. Queste almeno le indicazioni che emergono da Castel Volturno, dove si sta studiando con particolare attenzione la nuova Fiorentina di Pioli. Ancelotti - sottolinea La Gazzetta dello Sport - sta pensando ad una difesa più bloccata per tenere testa alla velocità di Muriel e compagni. Ecco perché Maksimovic potrebbe essere spostato a destra lasciando ad Albiol il ruolo di spalla di Koulibaly. Facile immaginare che a prendere in mano le redini del gioco sia Fabian Ruiz, che nell’ultimo periodo ha fatto decisamente meglio da centrale che da ala. Zielinski, invece, traslocherà a sinistra dove per altro c’è la concorrenza di Verdi. In attacco, Insigne e Milik favoriti su Mertens anche perché decisivi contro la Sampdoria. Curiosità finale: dopo il k.o. della passata stagione, il Napoli alloggerà altrove perché quell’hotel non aveva camere disponibili.