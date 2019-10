Napoli, ADL e la fiducia ad Ancelotti: ottavi Champions obiettivo primario

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli non ha chiuso al meglio il primo tour de force della stagione, con i pareggi contro Genk e Torino che hanno rallentato gli azzurri sia in Champions League che in campionato, ma secondo quanto riportato da Il Mattino Carlo Ancelotti ha ancora la completa fiducia di Aurelio De Laurentiis, che continua a dagli completa carta bianca su tutto, compresa la gestione dello spogliatoio.

Obiettivo primario - Al rientro dalla sosta, fino alla prossima, il Napoli dovrà giocare 5 partite di Serie A e dovrà cercare di accorciare sia dalla Juventus che dall'Inter, ma la cosa principale sarà un'altra: nel doppio scontro contro il Salisburgo in Champions League i partenopei dovranno fare almeno 4 punti, che consentirebbero loro di ipotecare la qualificazione agli ottavi, visto che De Laurentis, nei suoi colloqui con il tecnico, non fa che ricordare che superare la fase a gironi è l'obiettivo principale della prima parte della stagione azzurra.