© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Problemi in difesa per Carlo Ancelotti in vista delle prossime partita. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno di questa mattina il tecnico del Napoli dovrà infatti fare a meno di Mario Rui e Raul Albiol ma nonostante questo può contare su un super pacchetto arretrato, visto che nel 2019 ha subito soltanto 3 gol.