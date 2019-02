Ammenda di 14mila euro per Aurelio De Laurentiis e di 6mila euro per la SSC Napoli comminata dalla FIGC per "dichiarazioni lesive della reputazione del signor Pier Silvio Mazzoleni". La decisione è stata presa ieri in riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal presidente a Radio Kiss Kiss Napoli alla vigilia di Natale per la designazione dell'arbitro Mazzoleni per la sfida Inter-Napoli di Santo Stefano. "Mi preoccupa, con noi è sempre stato cattivo ed anche non imparziale", aveva detto De Laurentiis.