Napoli, Ancelotti e l'abbraccio con Klopp: "Eccellente lavoro"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 28 luglio

INTRIGO LUKAKU: LA JUVE SEMBRA AVANTI. E PUNTA ANCHE ERIKSEN, MA CI SONO TANTE USCITE DA FARE. MILAN, PER UN CUTRONE CHE UN LEAO CHE VIENE. ROMA, SCHICK PER ARRIVARE A PEZZELLA. FIORENTINA: LIROLA AD UN PASSO, IDEA DI MAXI-PROPOSTA DI RINNOVO PER CHIESA. Tiene banco il maxi-intrigo...