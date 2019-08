Napoli, Ancelotti pensa a Maksimovic per la Juve. A sinistra Ghoulam

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Probabili cambi di formazione per Carlo Ancelotti rispetto alla sfida contro la Fiorentina e in vista della gara di questa sera contro la Juventus. Possibili avvicendamenti in difesa con Nikola Maksimovic che dovrebbe prendere il posto di Di Lorenzo a destra e Faouzi Ghoulam quello di Mario Rui a sinistra, per avere più copertura, specie dalla parte di Cristiano Ronaldo.