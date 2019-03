Napoli, Ancelotti punta a recuperare Insigne per il 3 aprile contro l'Empoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre settimane di stop per Lorenzo Insigne, come comunicato ieri dal Napoli, ma la trasferta di Londra per i quarti di finale d'Europa League con l'Arsenal non è a rischio. Ad annunciarlo è Il Mattino, secondo cui il capitano azzurro salterà Udinese e Roma, ma si proverà già ad averlo in campo per il turno infrasettimanale del 3 aprile contro l'Empoli. Di conseguenza il numero 24 salterebbe soltanto due partite, considerata anche la sosta in cui resterà a riposo perché fuori (causa infortunio) dalle convocazioni di Roberto Mancini.