Napoli, ancora turnover per Ancelotti: 8 cambi con il Cagliari

Giorni di studio per Carlo Ancelotti, in vista del match di stasera contro il Cagliari. Il tecnico azzurro sarebbe pronto, come riporta l'edizione di oggi de Il Mattino, a riproporre un altro turnover massiccio con ben 8 cambi rispetto alla sfida di Lecce. Davanti Mertens titolare, Milik e Lozano si giocheranno una maglia. Dubbi anche sulle corsie esterne, con Younes che insidia Insigne. In difesa pronto a riposare Koulibaly, con Maksimovic al fianco di Manolas. Fra i pali torna Meret, sulle corsie esterne Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Allan dal primo minuto con Zielinski, sulla destra torna Callejon.