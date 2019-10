Napoli-Atalanta, i convocati di Gasperini: c'è Palomino, out Zapata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Atalanta ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Napoli, in programma domani alle 19 al San Paolo. C'è Palomino, ancora out Zapata. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Kjaer, Masiello, Palomino, Gosens, Arana, Djimsiti, Castagne, Hateboer, Ibanez.

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pasalic.

Attaccanti: Muriel, Gomez, Ilicic, Barrow.