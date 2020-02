Si va verso il pubblico delle grandi occasioni per la sfida di Champions League fra Napoli e Barcellona al San Paolo in programma il 25 febbraio prossimo. Per lo stadio di casa dei partenopei, stando a quanto riportato da TuttoNapoli.net, si apprende che il settore superiore della Curva B è andato già in esaurimento nel giro di pochissime ore visto che la vendita è iniziata questa mattina.