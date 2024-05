Il Milan sogna Thiago Motta? Intanto il tecnico del Bologna vede Abate alla sfida della Primavera

In un momento in cui il tema allenatori per la prossima stagione è di strettissima attualità, si è creata una situazione quantomeno originale a margine della sfida fra Milan e Bologna Primavera. Prima del fischio d'inizio, come testimoniato dai canali ufficiali dei rossoneri su X, Thiago Motta ha avuto un colloquio sul campo con Ignazio Abate, allenatore dei giovani del Milan.

Un evento che semplicemente testimonia l'attenzione che il tecnico del Bologna riserva anche ai suoi giovani rossoblù, ma che è comunque da evidenziare nei giorni in cui l'allenatore rossoblù è stato accostato proprio al Milan del dopo Stefano Pioli.