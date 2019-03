Napoli, Chiriches non è ancora al 100%: col Sassuolo solo uno spezzone

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vlad Chiriches non ha ancora nelle gambe due partite consecutive, stando a quanto riferito dall'edizione odierna di Tuttosport, e per questo Carlo Ancelotti sta pensando di utilizzarlo solo per una parte del match con il Sassuolo. Contro il Salisburgo, infatti, toccherà a lui per forza, viste le squalifiche di Maksimovic e Koulibaly. Pertanto non sarà titolare domani a Reggio Emilia.