Interessante novità di formazione annunciata dal Corriere dello Sport per quanto riguarda il Napoli, che stasera scenderà in campo al San Paolo. Dopo 133 giorni di assenza dai pali, contro il Genoa potrebbe toccare di nuovo a Orestis Karnezis. L'estremo difensore greco è stato provato nel gruppo dei presunti titolari nell'ultima rifinitura e farà riposare Alex Meret, che scenderà invece in campo dal primo minuto giovedì contro l'Arsenal.