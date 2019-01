Napoli, col Milan ecco Hamsik. Se c'è lui, out Zielinski

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ancelotti in vista della sfida di San Siro ha tutti gli elementi a disposizione - sottolinea La Gazzetta dello Sport - e potrà sbizzarrirsi partendo, però, da quanto di buono fatto vedere con la Lazio, specie a centrocampo in mancanza di Allan. Così gli spagnoli Callejon e Fabian Ruiz sono sicuri del posto in vista di domani, con l’ex Betis che potrebbe rimanere in regia al fianco di Diawara o tornare sulla fascia sinistra, al posto di Zielinski, qualora Ancelotti decidesse di schierare il rientrante Hamsik. Tornerà arruolabile Insigne, che si giocherà con Mertens il posto come spalla di Milik. Ovviamente, verranno alternati anche i terzini: stavolta potrebbe toccare ad Hysaj e Ghoulam.