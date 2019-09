Napoli, contusione alla coscia sinistra per Nikola Maksimovic

Fonte: sscnapoli.it

Dopo la gara contro il Cagliari, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Brescia, per il lunch match della sesta giornata di Serie A, in programma domenica al San Paolo. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio contro il Cagliari hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa, sul campo 3, sono stati impegnati in una prima fase di attivazione col pallone e successivamente lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Nikola Maksimovic si è sottoposto a terapie in seguito al trauma contusivo alla coscia sinistra subìta nella partita di ieri.