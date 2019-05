© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la SPAL a Ferrara per la 36esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18. La squadra ha svolto attivazione in avvio, di seguito torello. Successivamente esercitazioni di cross e conclusioni in porta con chiusura dedicata a un mini torneo di calcio tennis. Diawara ha svolto lavoro completo col gruppo, differenziato per Maksimovic.