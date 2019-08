© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quando una consonante cambia tutto. È il caso del Napoli, sorteggiato oggi assieme al Genk nel gruppo E di Champions League. Via Twitter, però il club azzurro ha invece "taggato" il Gent, altra squadra del massimo campionato belga. Che però non partecipa alla Champions League e ha così dovuto correggere, sempre via social, l'errore dei partenopei.