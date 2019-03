© foto di Insidefoto/Image Sport

La paura è passata. Fabián Ruiz è pronto a lasciare l’ospedale dove era stato ricoverato per controlli a seguito di un attacco febbrile che l'ha costretto a non rispondere alla prima convocazione della nazionale spagnola. L'ex Betis sarà quindi a disposizione per la sfida contro la Roma al rientro dalla sosta.

Per il big match della 29esima giornata - scrive il 'Corriere dello Sport' - sta provando a recuperare anche il capitano Lorenzo Insigne.