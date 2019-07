Napoli-Feralpisalò 1-0 al 45', esordio con gol per Manolas

Fonte: Da Dimaro Folgarida (TN)

Il Napoli, al 45', conduce col minimo scarto nell'amichevole di Dimaro Folgarida contro la Feralpisalò.

La formazione iniziale della truppa campana vede un 4-2-3-1 con Insigne, Younes e Callejon dietro Mertens. Milik è out per un affaticamento, prima uscita in azzurro per Manolas. Meret, arrivato ieri in ritiro, segue la partita da bordocampo.

Napoli subito avanti - Gara che si mette subito in discesa per gli azzurri, avanti dopo appena 6' con la zuccata vincente di Manolas su punizione calciata da Mario Rui dalla sinistra. Il greco è subito diventato l'idolo dei sostenitori, in quanto acclamato per non solo per la rete segnata ma anche quando chiamato a intervenire nella sua zona di competenza.

Monologo azzurro per il resto del primo tempo - Come preventivabile, visto il divario evidente tra la formazione di Ancelotti che - contrariamente alla sfida di sabato scorso contro il Benevento - ha potuto disporre e mandare in campo i primi big rientrati.

1-0 al 45' - E' la rete del greco a decidere, almeno al momento. Da segnalare la grande parata di Contini poco prima del 40' sulla conclusione ravvicinata di Ferretti, ma il portiere azzurro è stato bravo a respingere di piede.