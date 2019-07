Napoli-Feralpisalò, le formazioni: c'è Manolas, Milik out per affaticamento

Fonte: Da Dimaro Folgarida (TN)

Il Napoli scende in campo alle 17.30 contro la Feralpisalò per il secondo test amichevole della pre-season. Dopo il ko di sabato scorso contro il Benevento (2-1 il risultato finale in favore dei sanniti), oggi a Carciato tocca alla formazione di Serie C sfidare la formazione di Carlo Ancelotti.

I big in campo - 4-2-3-1 per la formazione partenopea. Manolas è atteso dalla prima partita, seppur non ufficiale, in maglia azzurra. C'è anche Insigne dall'inizio. Meret, aggregato ieri al gruppo, resta a guardare dalla tribuna. Dal 1' presenti anche Mertens, Younes e Callejon. Neanche in panchina Rog - destinato al Cagliari - e Milik, out per affaticamento.

Queste le formazioni ufficiali:

Napoli (4-2-3-1): Contini; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Gaetano, Zielinski; Callejon, Younes, Insigne; Mertens. A disp. Idasiak, Malcuit, Tonelli, Luperto, Hysaj, Palmiero, Tutino, Verdi. All. Ancelotti.

Feralpisalò (3-5-2): Liverani, Rinaldi, Giani, Altare; Contessa, Scarsella, Pesce, Magnino, Eleuteri; Marchi, Ferretti. A disp. De Lucia, Spezia, Legati, Caracciolo, Ceccarelli, Mordini, Menni, Travaglini, Lanza, Miceli, Libera, Rigamonti, Moraschi, Bertoli, Mauri. All. Zenoni D.