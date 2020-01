© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Momento delicato in casa Napoli dopo la sconfitta patita oggi in casa contro la Fiorentina. Come riportato ai microfoni di Sky Sport, il tecnico azzurro Gennaro Gattuso ritarderà un po' le consuete interviste postpartita perché è ancora all'interno degli spogliatoi dove si sta confrontando con la squadra, cercando di capire cosa non sia andato per il verso giusto stasera.