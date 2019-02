Napoli, Giuntoli: "Mertens non era al 100%, preferito lasciarlo a riposo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato cosi ai microfoni di Sky Sport: "Si, sarebbe importante portare a casa qualcosa. Noi in questo momento siamo talmente lontani dalla finale che dobbiamo pensare a stasera, partita delicata su un campo difficile, dipenderà molto dalla nostra testa, abbiamo la possibilità di stare bene e speriamo di farlo. Mertens? Ha avuto un problema già in settimana, ieri ha provato ma non era al 100%, abbiamo preferito insieme al ragazzo di lasciarlo a riposo.

Difficoltà nel trovare il gol? Come ha detto Carlo siamo poco cattivi sotto porta, le difficoltà non sono solo degli attaccanti ma di tutta la squadra, bisogna stare più attenti all'ultimo passaggio e mettere gli attaccanti in condizione di segnare, speriamo che già stasera si riesca ad invertire la tendenza.

Fabian si vedeva fin dalle prime partite col Betis che aveva qualità straordinarie, ragazzo molto semplice e molto umile con qualità fisiche e tecnice veramente importanti.

Malcuit? Questa estate avevamo in orbita anche altri terzini, quando abbiamo capito la voglia di Carlo di far andare un po' di più i terzini rispetto a Maurizio (Sarri, ndr), ci siamo buttati su di lui perchè pensiamo che abbia qualità offensvie molto importanti, ci sono stati anche miglioramenti in fase difensiva, puntiamo molto su questo ragazzo e siamo contenti di averlo preso.

Difficoltà in trasferta? Se uno va a vedere i numeri c'è un po' di casualità, poi si dice che il caso non esiste, quindi noi dobbiamo capire perchè. Si cerca sempre di fare la partita ed imporre il nostro gioco, a volte ci riusciamo e a volte meno, in questo momento pensiamo che sia frutto del caso, dobbiamo fare comunque il nostro per invertire la tendenza".