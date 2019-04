Napoli, il sindaco: "Arsenal? Rimonta possibile, serve grande pubblico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista di Napoli-Arsenal, ritorno dei quarti di Europa League, il sindaco della città partenopea Luigi De Magistris ha voluto inviare un messaggio alla squadra azzurra. "Il Napoli ha tutte le carte in regola per fare tre gol senza subirne nessuno. Certo, la gara di ritorno deve essere completamente diversa da quella della settimana scorsa, altrimenti le speranze sono ridotte al lumicino. Ma se scendiamo in campo concentrati e con un grande pubblico alle spalle possiamo farcela. Spero in un Napoli volitivo, che giochi di squadra ma con grandi campioni pronti a decidere la partita", le parole di Luigi De Magistris attraverso Canale 9.