Napoli, l'ex Bagni sui bocciati da ADL: "Quattro gli indiziati"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

A Radio Marte è intervenuto Salvatore Bagni, ex calciatore e operatore di mercato che ha parlato della situazione legata al Napoli. “Al momento - ha detto - nessun club può fare passi importanti perché non hanno ancora raggiunto l'obiettivo, basti pensare a Roma e Lazio. L'unica squadra che può farlo è il Napoli. Dalle parole di De Laurentiis, eliminerei dalla lista chi gioca con maggiore continuità e quindi i primi 12 per minutaggio. Credo che il presidente si riferisse a chi ha giocato meno ed è stato pagato molto. Ounas, Verdi, Diawara e Hysaj sono gli indiziati. Quanto mi rivedo in Allan? Mi rivedo nel suo modo di agire, di pensare e di essere altruista. Col suo modo di giocare è un trascinatore, non pensa al sacrificio e mi rivedo molto in queste sue caratteristiche. Poi, essendo nato attaccante avevo un vantaggio, ma quel suo essere utile con le caratteristiche che mi apparteneva".