Napoli, Low chiama Younes. L'esterno sogna la Mannschaft

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Amin Younes spera di far parte della nazionale tedesca. L'esterno offensivo del Napoli ha dichiarato al Kicker: "Due o tre settimane fa ho avuto una bella conversazione con Joachim Löw. Era felice per me, per il fatto che sia focalizzato sul calcio e che sia in parabola ascendente. Non mi ha detto che tornerò presto (in Nazionale, ndr) ma ero davvero felice per il suo interesse e per al sua chiamata, perché sarebbe pazzesco giocare per la Germania". 25 anni, Younes alla sua prima stagione al Napoli ha collezionato 16 presenze in tutte le competizioni, segnando 3 reti.