© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questo il resoconto dell'allenamento del Napoli di oggi con la squadra in campo per preparare la prossima sfida di campionato contro l'Inter: "Luperto e Mertens hanno svolto prima parte della seduta in gruppo e seconda seguendo una tabella di lavoro personalizzato. Terapie per Koulibaly e Maksimovic".