Non c'è Lorenzo Insigne tra i convocati del Napoli per la sfida contro la SPAL e l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica ne spiega il motivo. Il capitano azzurro ha avvertito un nuovo fastidio all'adduttore al termine dell'ultimo allenamento, lo stesso adduttore che gli aveva già dato dei problemi nelle ultime settimane. Ma la situazione non è preoccupante. Il numero 24 non è stato convocato per precauzione, ma già per la sfida di domenica prossima con l'Inter dovrebbe recuperare.