© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 19 i calciatori convocati da Serse Cosmi per la sfida contro il Napoli di Coppa Italia. Per gli umbri è piena emergenza con Mazzocchi e Capone che hanno dovuto alzare bandiera bianca a causa dell’influenza e Nicolussi Caviglia recuperato in extremis. Questo l’elenco completo:

Portieri: Albertoni, Fulignati, Vicario

Difensori: Falasco, Gyomber, Nzita, Rodin, Rosi, Sgarbi

Centrocampisti: Balic, Carraro, Dragomir, Falzerano, Konate, Nicolussi Caviglia

Attaccanti: Buonaiuto, Falcinelli, Iemmello, Melchiorri