Napoli Primavera subito KO in campionato: 4-1 a Lecce

Inizia nel peggiore dei modi il campionato Primavera 2 per il Napoli. Pesante sconfitta per 4-1 a Lecce, con la partita mai in discussione e indirizzata verso la vittoria dei salentini sin dall'inizio.

Presente in formazione l'unico rinforzo stagionale, il difensore centrale ex Rimini e Cattolica Oscar Archimede Guarino (19). Per il resto l'ossatura a disposizione del tecnico Cascione è la stessa dello scorso anno con l'aggiunta di diversi elementi dal gruppo under 17, vale a dire il portiere Ciro Pinto, il centrale Benedetto Barba e l'esterno offensivo Giuseppe D'Agostino. Nella ripresa sono poi subentrati il regista Gennaro Iaccarino, l'attaccante Bruno Umile ed il centravanti Giuseppe Ambrosino. Titolare in attacco Attilio Altomare, rientrato dal prestito alla Berretti della Paganese.

Per i padroni di casa sono andati a segno Ortisi ed Oltremarini con una tripletta, il goal della bandiera partenopeo porta invece la firma di Ambrosino.

Seconda sconfitta in quattro giorni per il Napoli, dopo quella casalinga in Coppa Italia contro la Lazio: sabato prossimo in casa contro il Pescara è necessario un cambio di passo.