Napoli, primo allenamento con la maglia azzurra per Andrea Petagna: le immagini

Primo allenamento con la maglia del Napoli per Andrea Petagna. L'attaccante ex SPAL, acquistato dagli azzurri già lo scorso gennaio ma lasciato in prestito a Ferrara fino a fine stagione, ha iniziato la sua nuova avventura agli ordini di mister Gattuso. Sempre in attesa di capire se sarà confermato e se sarà subito inserito in un'operazione in uscita durante questa finestra estiva.

Questo il tweet del Napoli: