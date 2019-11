Napoli, report medico su Allan: infrazione della nona e decima costola

Fonte: sscnapoli.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna per la 14esima giornata di Serie A in programma domani al San Paolo alle ore 18. La squadra, sul campo 2, ha iniziato la sessione con riscaldamento e serie di torelli. Successivamente esercizi sulla reazione e seduta tecnico-tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Ghoulam e Tonelli proseguono ad allenarsi a parte, mentre Milik ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Terapie per Allan che non sarà del match a causa di una infrazione della nona e decima costola sinistra subìta in seguito a un trauma contusivo nella gara con il Liverpool.