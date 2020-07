Napoli-Roma, cambia l'arbitro della sfida: Di Bello out, al suo posto Rocchi

vedi letture

Cambia l'arbitro di Napoli-Roma: da Marco di Bello a Gianluca Rocchi. A comunicarlo è la Lega Serie A, con una nota ufficiale: "Si comunica che l’Arbitro Marco Di Bello designato per la gara Napoli - Roma, valida per l’undicesima giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019-2020, in programma domenica 5 luglio, sarà sostituito dal collega Gianluca Rocchi". Ecco la nuova sestina che scenderà in campo al San Paolo".

NAPOLI – ROMA h. 21.45

ROCCHI

ALASSIO – TEGONI

IV: MANGANIELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LONGO