Napoli, seduta mattutina: scarico post-Cremonese. Assente Elmas

Fonte: Da Dimaro Folgarida (TN)

Giornata di lavoro numero 20 per il Napoli nel ritiro di Dimaro Folgarida. Nella seduta di allenamento mattutina scarico per i calciatori scesi in campo ieri contro la Cremonese, divisi tra cyclette ed esercizi sulla pista d'atletica. Successive esercitazioni sul terreno di gioco.

Assente Elmas, volato a Roma per risolvere problemi col passaporto in vista della tournée internazionale. Lavoro specifico con il preparatore Nista per il portiere classe 2002 Idasiak. Sul campo d'allenamento s'è registrata la visita di Damiano Tommasi, presidente AIC, intrattenutosi per qualche minuto a parlare con Ancelotti a bordo campo. Nel pomeriggio prevista la seconda seduta di giornata.