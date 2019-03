© foto di Insidefoto/Image Sport

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il RB Salisburgo per l'andata degli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì al San Paolo (ore 21). La squadra ha svolto attivazione in avvio e torello. Di seguito lavoro tecnico-tattico, successivamente partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni al tiro. Lo riporta il sito ufficiale dei partenopei.