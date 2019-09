Napoli, squadra subito al lavoro in vista del Liverpool

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il successo sulla Sampdoria, il Napoli ha ripreso subito gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Liverpool in programma martedì al San Paolo per la prima giornata di Champions League (ore 21). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato contro la Samp hanno svolto lavoro defaticante. Gli altri uomini della rosa hanno lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente esercitazioni finalizzate al possesso palla. Di seguito seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Hysaj e Tonelli proseguono con il loro lavoro personalizzato. Domani la squadra tornerà in campo nel pomeriggio.