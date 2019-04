L'ex terzino della Roma Sebino Nela è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sul turno infrasettimanale di Serie A: "Il Milan sta facendo difficoltà, così come la Roma che vivendo un momento delicato. Dobbiamo capire se l'Inter con questa vittoria è uscita dalla crisi, grazie anche al ritorno di Icardi, così come dobbiamo valutare se quella della Lazio contro la Spal è stata solo una battuta d'arresto. Lotta quarto posto? Se il Torino comincia a fare qualche gol in più sicuramente può essere una squadra molto pericolosa. Il Milan ha bisogno di recuperare un po' di qualità. La Roma è la squadra più in difficoltà: le manca tutto in questo momento, dalla qualità del gioco ai gol degli attaccanti. L'Atalanta? È una macchina da gol, non hanno niente da perdere e proveranno fino all'ultimo ad agguantare il quarto posto. Darei 6 milioni al preparatore atletico della Dea visto come la squadra sta correndo".