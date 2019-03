L'ex terzino Sebino Nela è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sul momento dell'Inter: "Il rientro di Icardi? Rimango della mia idea: lui in estate non resterà all'Inter. Coppia Icardi-Lautaro Martinez? I calciatori bravi posono giocare insieme, non però con Luciano Spalletti. Lui gioca con il 4-2-3-1, inevitabilmente il tecnico punterà su Icardi. In area di rigore è letale, è roba sua. L'anno prossimo Martinez potrà fare ancora meglio".