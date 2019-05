Nela: "Juve, non c'è alcuna differenza tra Conte e Allegri"

A MC Sport, durante Maracanà, è intervento Sebino Nela, ex calciatore, per parlare dei vari temi di giornata.

Sulla Champions

"Non si può dire niente all'Ajax per quanto fatto, una banda di ragazzini è arrivata a un passo dalla finale. È pura casualità il gol di Lucas. Mi sarebbe piaciuto vedere in finale l'Ajax. Ora il Liverpool parte favorito con il Tottenham. Super Champions? Siamo sicuri che alla lunga non stanchi vedere sempre le stesse partite?".

Sulla Juventus

"Bisogna capire i rapporti con i due allenatori. Un conto è mandare via Allegri per Guardiola, ma se prendi Conte... Allegri non è scarso come vogliono far passare. Conte fa giocare le sue squadre. Ci sono differenze con Allegri? No. Con Guardiola c'è differenza, altrimenti Allegri e Conte sono uguali. Bisogna però capireil rapporto di entrambi con Agnelli".