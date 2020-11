Neri Parenti racconta ADL: "Film valido solo con tre boati. Voleva licenziare Manolo ma era lui!"

vedi letture

Neri Parenti, regista cinematografico celebre per aver diretto numerosi cinepanettoni, si è così soffermato al Fatto Quotidiano sulla figura dell'Aurelio De Laurentiis produttore, ancor prima che di quella del presidente del Napoli: "In "Merry Christmas" era sempre lì. Le maestranze avevano escogitato un trucco per parlarne male, senza il rischio di venir beccati: lo chiamavano ‘Manolo’, e aggiungevano ogni tipo di lamentela o insulto. Fino a quando De Laurentiis si convinse che ‘Manolo’ fosse della troupe e, preoccupato da tante lagne, convocò il direttore di produzione: ‘Questo tipo è dannoso. Licenzialo’. Il film è giudicato valido se durante la proiezione scattano tre boati in sala".