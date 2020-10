Non solo calcetto: ipotesi chiusura totale per Dilettanti e giovanili. Resterebbero solo i pro

Il nuovo Dpcm potrebbe bloccare completamente sport amatoriali, ma non solo. Anche dilettanti e giovanili, lasciando in pista solamente i professionisti. A dirlo è La Gazzetta dello Sport che racconta anche il ruolo di mediatore per il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che preferirebbe un fermo solo per gli amatori. Possibile richiusura dei palazzetti per basket e pallavolo ai tifosi.